У безработной москвички угнали Mercedes за 5,5 млн рублей

МОСКВА, 2 марта./ТАСС/. Злоумышленник угнал автомобиль Mercedes-Benz S 63 AMG 4MATIC стоимостью 5,5 тыс. рублей у безработной девушки на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"В полицию обратилась девушка 1995 года рождения. Она сообщила, что неизвестный от дома № 5 по Мичуринскому проспекту угнал ее машину Mercedes-Benz S 63 AMG 4MATIC. Материальный ущерб составил около 5,5 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").