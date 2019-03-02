{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

У безработной москвички угнали Mercedes за 5,5 млн рублей

Следствие возбудило уголовное дело

МОСКВА, 2 марта./ТАСС/. Злоумышленник угнал автомобиль Mercedes-Benz S 63 AMG 4MATIC стоимостью 5,5 тыс. рублей у безработной девушки на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"В полицию обратилась девушка 1995 года рождения. Она сообщила, что неизвестный от дома № 5 по Мичуринскому проспекту угнал ее машину Mercedes-Benz S 63 AMG 4MATIC. Материальный ущерб составил около 5,5 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").

Теги
Россия
Александр Емельяненко извинился перед полицейскими, которым нагрубил при задержании
На заседании в суде он признал вину в том, что сел за руль нетрезвым, но отметил, что сопротивления не оказывал
Читать полностью