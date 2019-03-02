Три человека погибли в ДТП под Читой

ЧИТА, 2 марта. /ТАСС/. "Жигули" столкнулись с "КамАЗом" в субботу на трассе под Читой, водитель и два пассажира легкового автомобиля скончались. Об этом сообщила журналистам пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

"Около 20:00 в Читинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель автомашины "Жигули" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с "КамАЗом". В результате аварии водитель и два пассажира "Жигулей" погибли", - говорится в сообщении.

Сотрудники УМВД выясняют обстоятельства произошедшего.