{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три человека погибли в ДТП под Читой

По предварительной информации, водитель автомашины "Жигули" выехал на полосу встречного движения

ЧИТА, 2 марта. /ТАСС/. "Жигули" столкнулись с "КамАЗом" в субботу на трассе под Читой, водитель и два пассажира легкового автомобиля скончались. Об этом сообщила журналистам пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

"Около 20:00 в Читинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель автомашины "Жигули" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с "КамАЗом". В результате аварии водитель и два пассажира "Жигулей" погибли", - говорится в сообщении.

Сотрудники УМВД выясняют обстоятельства произошедшего.

Теги
РоссияЗабайкальский край
СМИ: в Швеции двое попали в больницу после массовой драки с участием 90 человек
Как сообщает телеканал SVT, полиция пока не задержала виновных
Читать полностью