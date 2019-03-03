AP: во Флориде власти будут расследовать ДТП, в которое попал автомобиль Tesla

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Федеральные власти США намерены провести расследование в связи с аварией, в которую попал автомобиль компании Tesla. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press.

Как оно отмечает, ДТП произошло в пятницу к северу от Майами (штат Флорида). По предварительным данным, автомобиль Model 3 врезался в грузовую машину с полуприцепом, которая поворачивала налево. Водитель Model 3 погиб.

В расследовании примут участие сотрудники Национального управления по безопасности движения на шоссейных дорогах, а также Национального совета по безопасности на транспорте. Как отмечает агентство, они, в частности, попытаются выяснить, находился ли электрокар под управлением автопилота. В 2016 году во Флориде другой автомобиль Tesla попал в аварию при похожих обстоятельствах.

Система автопилота в машинах производства Tesla в последние месяцы все чаще подвергается пристальному вниманию и критике. Оборудованные ею автомобили не раз попадали в аварии, в том числе со смертельным исходом. Водители нередко пренебрегают рекомендациями Tesla относительно того, что электронный помощник не рассчитан на работу без участия человека.