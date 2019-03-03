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Движение полностью восстановлено на ж/д ветке в Кузбассе, где сошли с рельсов вагоны

При сходе с рельсов 23 вагонов были повреждены габариты пути и опорные столбы

КЕМЕРОВО, 3 марта. /ТАСС/. Движение грузовых поездов полностью восстановлено на участке путей в Кемеровской области, где накануне сошли с рельсов 23 вагона, груженые железорудным концентратом. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Западно-Сибирского филиала РЖД.

При сходе с рельсов 23 вагонов на перегоне Красулино - Блокпост в Кемеровской области в ночь на субботу были повреждены габариты пути и опорные столбы. В результате ЧП никто не пострадал. Железорудный концентрат, находящийся в вагонах, не опасен для жизни и здоровья человека и окружающей среды. Вечером 2 марта движение поездов на данном участке было частично восстановлено.

"Восстановлено движение поездов на перегоне Красулино - Блокпост 51 км Кузбасского региона Западно-Сибирской железной дороги, прерванное накануне в результате схода вагонов грузового поезда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержек пассажирских и пригородных поездов не было, так как на данном участке железной дороги пассажирское сообщение не осуществляется.

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