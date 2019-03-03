Второй пострадавший при взрыве газа в Назрани ребенок умер в ожоговом центре

МАГАС, 3 марта. /ТАСС/. Второй ребенок, получивший ожоги в результате взрыва газа в Назрани, умер в ожоговом центре Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде, куда был доставлен на лечение. Об этом сообщил ТАСС мэр Назрани Алихан Тумгоев.

Ранее стало известно, что в центре от полиорганной недостаточности умерла девочка, получившая серьезные ожоги.

"В ночь на третье марта скончался второй ребенок в ожоговом центре ПИМУ - 13-летний подросток", - сказал Тумгоев. По его словам, состояние еще двоих пострадавших, женщины и пятилетнего ребенка, стабилизировалось, врачи отмечают положительную динамику.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь ПИМУ Алексей Никонов, у скончавшегося в больнице мальчика "было поражено 75% тела, причина смерти - сепсис и двухсторонняя пневмония".

Пять человек, двое взрослых и трое детей, пострадавшие при взрывах газа в жилых домах Ингушетии 18 февраля, были доставлены спецбортом МЧС в ожоговый центр ПИМУ в стабильно тяжелом состоянии. Пациенты были помещены в реанимацию и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, позднее двух взрослых перевели на самостоятельное дыхание. Площадь ожогового поражения у пострадавших составляет от 30% до 75% тела.