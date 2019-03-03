Против экс-мэра Малгобека возбудили новое дело о превышении полномочий

МАГАС, 3 марта. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии завели против экс-мэра Малгобека третье уголовное дело, оно возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов государства, с причинением тяжких последствий"), говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по республике.

"Следственными органами следственного управления СК РФ по Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении 63-летнего жителя республики, который ранее занимал должность мэра Малгобека. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной МВД России по Республике Ингушетия", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый в июле 2016 года в целях погашения имеющейся у МУП "Малгобек-Водоканал" кредиторской задолженности за потребленную электроэнергию незаконно перечислил со счета мэрии на счет ПАО "МРСК" бюджетные средства общей суммой 19 млн рублей, в результате чего администрации города был причинен материальный ущерб.

В конце октября 2018 года в отношении подозреваемого уже было возбуждено дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"), а в декабре того же года - дело по ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство").