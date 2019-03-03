В Казани полиция проверяет информацию о женщине, ударившей клюшкой машину скорой помощи

ТАСС, 3 марта. Полиция организовала проверку информации об инциденте с женщиной-водителем, ударившей клюшкой автомобиль скорой помощи в Казани. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой МВД по Республике Татарстан.

"По распространенному в социальных сетях и СМИ видео, на котором запечатлен инцидент нападения с клюшкой женщиной-водителем внедорожника Toyota на машину скорой в Казани, проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, заявлений и обращений по данному факту в полицию не поступало.

Ранее в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором женщина, находившаяся за рулем внедорожника Toyota, выходит из машины и несколько раз бьет автомобиль скорой помощи хоккейной клюшкой. По информации СМИ Татарстана, инцидент произошел на улице Гаврилова после того, как Toyota не смогла проехать по дороге из-за остановившейся машины скорой помощи.