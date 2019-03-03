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В Оренбурге в ДТП пострадали четыре человека

Среди них трое детей

ТАСС, 3 марта. ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в воскресенье в Оренбурге, четверо пострадавших в аварии, включая троих детей, были госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

"Водитель автомобиля Toyota, двигавшийся по проспекту Гагарина, совершил левый поворот и на перекрестке столкнулся с автомобилем Peugeot. В результате ДТП водитель Peugeot и трое его пассажиров - несовершеннолетние дети - получили травмы и были госпитализированы", - отметил собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе, на момент аварии все пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка.

 

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РоссияОренбургская область
Четыре человека пострадали в ДТП под Красноярском
Среди них есть ребенок
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