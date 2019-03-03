Четыре человека пострадали в ДТП под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы после ДТП под Красноярском. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДСС) Емельяновского района.

"ДТП произошло сегодня вечером на 12-м километре Енисейского тракта. Столкнулись легковые автомобили Toyota и Mazda. Четыре человека госпитализированы", - сообщили ТАСС в ЕДДС, уточнив, что среди попавших в больницы есть девочка 2013 года рождения.

В региональном главке МВД пока информацию не комментируют.