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Три человека погибли, двое пострадали в ДТП в Дагестане

Состояние госпитализированных - средней степени тяжести

МАХАЧКАЛА, 3 марта. /ТАСС/. Три человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Буйнакском районе Дагестана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.

"Сегодня произошло столкновение легковой автомашины со стоящей на обочине фурой в селе Нижнее Казанище в Буйнакском районе. Три человека погибли на месте, двое госпитализированы в ЦГБ Буйнакска", - сказал представитель ведомства.

По его словам, состояние госпитализированных - средней степени тяжести.

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