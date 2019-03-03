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В аэропорту Волгограда задержали авиадебошира после драки на борту самолета

В отношении мужчины составили административный протокол

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали авиадебошира, который устроил драку с одним из пассажиров на борту самолета в аэропорту Волгограда. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В транспортную полицию в аэропорту Волгограда поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт воздушного судна, прилетевшего из Москвы. Во время полета мужчина 1992 года рождения нарушал общественный порядок, нецензурно выражался в адрес пассажиров и бортпроводников, а также завязал драку с одним из пассажиров", - сказала она.

Правонарушитель был доставлен в дежурную часть линейного отделения полиции, где в отношении него составили административный протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство)".

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