Полицейские задержали двух девушек, ранивших ножом трех граждан Йемена в Москве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали двух ранее судимых девушек, ранивших ножом трех граждан Йемена в одной из квартир на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полицейские задержали двух девушек 1994 и 1998 годов рождения по подозрению в нанесении ножевых ранений трем мужчинам, гражданам Йемена, которые были госпитализированы. Конфликт произошел в одной из квартир на улице Гурьянова 28 февраля", - сказал собеседник агентства, уточнив, что задержанные девушки были ранее судимы по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

В свою очередь, в пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт конфликта в одной из квартир на улице Гурьянова, уточнив, что по данному факту проводится проверка.