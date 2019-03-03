СМИ: число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в Мексике выросло до 135

МЕХИКО, 3 марта. /ТАСС/. Число погибших при взрыве и пожаре на трубопроводе в Мексике 18 января возросло до 135 человек. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция Noticias MVS.

По данным властей, 68 человек погибли непосредственно при взрыве, остальные умерли в больницах от полученных ожогов. До сих пор в медицинских учреждениях остаются восемь человек - пятеро в Мехико и трое в штате Техас в США.

Трагедия произошла в районе Тлауэлильпан в штате Идальго на месте нелегальной врезки в трубопровод, когда там находилось множество людей. Федеральное правительство заявило, что случившееся не повлияет на его планы по борьбе с хищениями топлива в стране.