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СМИ: число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в Мексике выросло до 135

Непосредственно при взрыве 18 января погибли 68 человек, остальные умерли в больницах

МЕХИКО, 3 марта. /ТАСС/. Число погибших при взрыве и пожаре на трубопроводе в Мексике 18 января возросло до 135 человек. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция Noticias MVS.

По данным властей, 68 человек погибли непосредственно при взрыве, остальные умерли в больницах от полученных ожогов. До сих пор в медицинских учреждениях остаются восемь человек - пятеро в Мехико и трое в штате Техас в США.

Трагедия произошла в районе Тлауэлильпан в штате Идальго на месте нелегальной врезки в трубопровод, когда там находилось множество людей. Федеральное правительство заявило, что случившееся не повлияет на его планы по борьбе с хищениями топлива в стране.

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