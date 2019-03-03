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AP: два человека погибли в США, многие пострадали в результате торнадо

Представитель спасательной службы Рита Смит сообщила, что множество домов были разрушены из-за стихии

ТАСС, 4 марта. Не менее двух человек погибли и многие пострадали в американском штате Алабама в результате торнадо. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя спасательной службы Риту Смит.

"К сожалению, мы знаем, что сейчас у нас есть два подтвержденных случая смерти и много пострадавших", - заявила Смит. По ее словам, множество домов разрушены или получили повреждения в результате стихии в населенном пункте Бурегар примерно в 95 км к востоку от города Монтгомери - столицы Алабамы.

Отмечается, что ранее в воскресенье в Алабаме и соседней Джорджии были распространены уведомления о приближающемся урагане.

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