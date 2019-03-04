В Хабаровске обнаружили разлив нефтепродуктов в Амурской протоке

ХАБАРОВСК, 4 марта. /ТАСС/. Около 250 м береговой полосы Амурской протоки в Хабаровске загрязнены нефтепродуктами. Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Хабаровском крае Владимир Сидоров.

"Разлив нефтепродуктов обнаружили в Амурской протоке у базы отдыха "Дельфин" в Хабаровске жители города, обратились в ОНФ, активисты выехали на место и подтвердили факт загрязнения береговой полосы нефтесодержащими веществами на протяжении порядка 250 м", - сказал Сидоров.

По его словам, нефтепродукты могли попасть в воду после выпуска сточных технических вод, предположительно, с одного из предприятий. Информация передана в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру.

Как сообщается на сайте Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, хабаровской межрайонной природоохранной прокуратурой по факту разлива нефтепродуктов организована проверка, специалисты выезжали на место, брали пробы.