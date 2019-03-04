Следователи проверят информацию о избитых подростками на Урале ребенке и его матери

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. В Екатеринбурге следователи проводят проверку распространенной информации об избиении подростками ребенка и его матери. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

По данным ведомства, в одной из групп "ВКонтакте" появился анонимный пост с утверждением, что группа подростков причинила телесные повреждения несовершеннолетнему ребенку и его матери.

"Органами СКР по Свердловской области организована проверка достоверности изложенных сведений", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что если информация подтвердится, следователи дадут объективную правовую оценку произошедшему.