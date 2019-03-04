В Париже из-за сильного ветра закрыли кладбища и парки

ПАРИЖ, 4 марта. /ТАСС/. Парки и сады Парижа были закрыты в понедельник для посещения в связи с сильным ветром. Об этом мэрия французской столицы предупредила на своей официальной странице в Twitter.

"Парки, сады и кладбища закрыты из-за неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

Ранее национальная метеорологическая служба Meteo-France объявила о введении предпоследнего (оранжевого) уровня метеотревоги из-за сильного ветра в 44 департаментах, в том числе в столичном регионе Иль-де-Франс.

Как указали в метеослужбе, во внутренних департаментах ожидаются порывы ветра до 110 км/ч, а в департаментах на побережье Атлантического океана - до 130 км/ч. В Meteo-France также отметили, что погодные условия могут повлиять на работу воздушного, морского и железнодорожного транспорта и вызвать перебои с электричеством и телефонной связью. Синоптики призвали жителей страны по возможности отказаться от поездок и убрать в дом все предметы, которые может унести ветром.