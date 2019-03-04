Один человек погиб в ДТП на трассе под Ульяновском

УЛЬЯНОВСК, 4 марта. /ТАСС/. Один человек погиб и пять получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП, которое произошло в понедельник на трассе под Ульяновском. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону.

По предварительным данным, авария произошла на подъезде к Ульяновску, рядом с селом Поникий Ключ, на 224-м км трассы М-5 "Урал". Водитель автомобиля УАЗ "Патриот" не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с "Волгой".

"Трое пассажиров "Волги" были госпитализированы, одна из женщин позднее скончалась в медицинском учреждении. Еще трое пострадавших обращались за медицинской помощью и были отпущены домой", - сказали в пресс-службе ведомства.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на своей странице в Facebook в понедельник написал, что участниками аварии стали сотрудники администрации Старокулаткинского района Ульяновской области. "Сегодня утром на трассе Ульяновск - Сызрань произошла страшная авария, в которой пострадали шесть человек, в том числе четверо наших коллег из администрации Старокулаткинского района. К несчастью, одну из пострадавших врачи не смогли спасти из-за тяжести полученных травм, трое получили амбулаторную помощь, двое госпитализированы в областной центр специализированных видов медицинской помощи и находятся под наблюдением врачей", - написал губернатор.

В сообщении Морозов выразил соболезнования родным и близким погибшей чиновницы. "Дал поручение министерству семейной, демографической политики и социального благополучия оказать всю необходимую помощь семье", - добавил глава региона.