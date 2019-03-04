В Липецке возбудили новое дело при расследовании мошенничества с дольщиками

ТАСС, 4 марта. Следователи выявили при расследовании уголовного дела о мошенничестве при строительстве в Липецке жилого комплекса (ЖК) "Европейский", где насчитывается более 1,7 тыс. обманутых дольщиков, третью подозреваемую - индивидуального предпринимателя Олесю Захарову. Возбуждено новое уголовное дело, сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК по региону Юлия Кузнецова.

В октябре 2017 года липецкие следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве этого ЖК. Был наложен арест на имущество застройщика - компании "Эксстроймаш" (входит в "СУ-5") - на сумму свыше 200 млн рублей. По версии следствия, с 2014 по 2017 год руководство "Эксстроймаша" похитило деньги дольщиков. В январе первым фигурантом дела стал экс-гендиректор "Эксстроймаша", депутат Липецкого горсовета Сергей Тонких, он находится под домашним арестом, 7 февраля дело возбудили и в отношении председателя совета директоров "СУ-5" Михаила Захарова, он находится за границей и объявлен в международный розыск.

"В рамках расследования уголовного дела о хищении руководством компании "Эксстроймаш" денежных средств более 1,7 тыс. участников долевого строительства выявлен еще один эпизод - с индивидуальным предпринимателем Олесей Захаровой, которая является бывшей женой Михаила Захарова. Она тоже, по нашей информации, находится за пределами РФ. В отношении нее и Сергея Тонких, которые договорились о мошеннических действиях, возбуждено новое уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ ("Покушение на преступление") и части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Это новое уголовное дело, позже оно будет объединено с другими", - сообщила Кузнецова.

По данным следствия, Тонких с июля 2013 года по октябрь 2016 года заключал с Захаровой фиктивные договоры на оказание ею риэлтерских услуг. Она якобы искала покупателей квартир в трех жилых домах в комплексе "Европейский". "Услуги риелтора были оценены почти в 130 млн рублей, которые планировалось вывести из оборота компании, но на основании фиктивных актов приемки выполненных работ Захарова получила лишь часть суммы. Все деньги получить они не успели по не зависящим от них обстоятельствам, так как в январе 2019 года компания была признана банкротом", - говорится в пресс-релизе СУ СК по области.