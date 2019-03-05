Ярошенко написал письмо послу РФ с жалобой на ухудшение здоровья

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний срок в американской тюрьме Данбери (штат Коннектикут), написал письмо послу России в США Анатолию Антонову, в котором жаловался на серьезное ухудшение здоровья и просил убедить администрацию тюрьмы предоставить ему медицинскую помочь. Об этом российский дипломат рассказал, выступая в понедельник в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона.

"Мое состояние в этой тюрьме очень плохое. Я лишился большого количества зубов, я не могу есть, у меня проблемы с желудком. Пожалуйста, могли бы вы помочь мне? Могли бы вы убедить администрацию дать мне лекарства, чтобы я мог выжить в этой тюрьме", - процитировал Антонов текст письма россиянина.

"Я хочу обратиться к журналистам, я хочу призвать правозащитные организации в США посмотреть на эту проблему и помочь человеку, который находится в тюрьме, просто предоставить ему медицинскую помощь. Я уже даже не говорю о том, чтобы увеличить качество и количество еды, я говорю о медицинской помощи", - заявил посол России.

Антонов также отметил, что у членов семьи Ярошенко, которые пытаются посетить его в США, возникли проблемы с получением американских виз.

Ранее генеральное консульство РФ в Нью-Йорке сообщило, что Ярошенко уведомил российских дипломатов о своем намерении просить о переводе в другое исправительное учреждение из-за того, что ему не оказывают медицинскую помощь в связи с зубными болями.

Дело Ярошенко

В США Ярошенко был приговорен 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

До июня 2018 года Ярошенко находился в тюрьме Форт-Дикс, при этом один месяц он провел в карцере. Затем он был переведен в пересыльную тюрьму в нью-йоркском районе Бруклин, позже - в тюрьму в Данбери, рассчитанную на содержание более 1,4 тыс. заключенных.

Официальные представители российских властей и семья летчика, которая проживает в Ростове-на-Дону, неоднократно обращались к властям США с просьбой передать Ярошенко российской стороне.