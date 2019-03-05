Депутата сельсовета в Забайкалье лишили полномочий за торговлю контрафактным спиртом

ЧИТА, 5 марта. /ТАСС/. Совет поселения Мироновское в Забайкалье лишил полномочий депутата Анатолия Бянкина, признанного виновным в торговле контрафактным спиртом. Об этом во вторник ТАСС сообщил прокурор Шелопугинского района Роман Иванов.

"Совет сельского поселения Мироновское удовлетворил требование прокуратуры и досрочно прекратил полномочия депутата Анатолия Бянкина, признанного виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности")", - сказал Иванов.

По информации Шелопугинского районного суда, в октябре 2017 года обвиняемый, не являясь предпринимателем, купил в Сретенске без лицензий спиртосодержащую жидкость и торговал ей как питьевым спиртом. Суд приговорил его к 10 тыс. руб. штрафа.