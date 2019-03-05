Неизвестный "заминировал" бизнес-центр Даниловская Мануфактура в Москве

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о "минировании" бизнес-центра Даниловская Мануфактура на Варшавском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило электронное письмо с сообщением о "минировании". Это уже второй случай сообщения о заложенном взрывном устройстве на территории комплекса за последние две недели. Сейчас экстренные службы приступят к проверке. Эвакуацию решено пока не проводить", - сказал собеседник агентства.

На территории Даниловской Мануфактуры располагается компания Rambler, а также ряд СМИ: Gazeta.Ru, Lenta.ru.

В последние несколько недель неизвестные разослали по адресам ряда образовательных учреждений, бизнес-центров и иных организаций множество сообщений о якобы заложенных там взрывных устройствах. Нигде опасных предметов найдено не было.