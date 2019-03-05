В ДТП у посольства США в Москве пострадала профессор консерватории

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Заслуженная артистка России, заведующая кафедрой камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского 83-летняя Клара Корчинская получила травмы в результате ДТП у посольства США в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла 4 марта. Грузовик марки KIA двигался задним ходом и сбил двух женщин на Новинском бульваре около посольства США. Одна из них была отправлена в больницу, вторая от госпитализации отказалась.

"В результате ДТП Корчинская получила открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа, она госпитализирована в больницу им. С.П. Боткина", - сказал собеседник агентства.

"Установлено, что грузовиком, который принадлежит ООО "Саиджон", управлял приезжий из Таджикистана 1982 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - пояснил собеседник агентства.