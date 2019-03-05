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Скорая помощь не госпитализировала Шестуна, которому стало плохо на заседании в суде

По словам жены экс-главы Серпуховского района, он голодает уже 26-й день

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Скорая помощь не стала госпитализировать бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, которому стало плохо во вторник на заседании в Басманном суде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Скорая осмотрела Шестуна, его не госпитализировали. Он написал отказ от участия в заседании", - сказала пресс-секретарь Юнона Царева. Ранее в суде сообщили, что Шестуну стало плохо в ходе заседания по рассмотрению жалобы на действия следствия, ему была вызвана бригада скорой помощи.

В свою очередь его жена Юлия сообщила ТАСС, что ее супруг голодает уже 26-й день. "Он держит голодовку, сегодня уже 26-й день с тех пор, как он обходится без пищи. По данным, полученным от адвокатов, он очень сильно похудел - потерял не менее 15 кг. Помимо этого, его анализы вызывают опасение у врачей", - сказала она.

Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Экс-чиновник обвиняется в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании незаконно полученных денег и имущества. Вину он не признает. Шестун занимал пост главы Серпуховского района с декабря 2003 года.

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