Житомирский суд продлил до 3 мая домашний арест журналисту Василию Муравицкому

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Королевский районный суд Житомира продлил до 3 мая круглосуточный домашний арест украинскому журналисту Василию Муравицкому. Об этом во вторник корр. ТАСС сообщил его адвокат Андрей Гожий.

"Суд отказался изменить меру пресечения, оставив Муравицкого под круглосуточным домашним арестом до 3 мая", - сказал он.

Во вторник суд продолжил заслушивать доказательства стороны обвинения. Следующее заседание по делу назначено на 22 марта. Житомирский суд 27 июня прошлого года отправил Муравицкого под домашний арест, а до этого журналист более 10 месяцев находился под стражей.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что Муравицкому грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а Союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и норм международного права. Муравицкого называют политическим заключенным, вина которого состоит в том, что он критиковал действующую власть и выступал за скорейшее окончание конфликта в Донбассе. Правозащитная организация Amnesty International не нашла в статьях Муравицкого госизмены и требует освободить журналиста.