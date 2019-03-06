Из банковского сейфа в Москве украли валюту на сумму свыше 45 млн рублей

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Валюта на сумму более 45 млн рублей украдена из банковского сейфа, находящегося в офисе одной из кредитных организаций в Москве. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе столичной полиции.

"Накануне в полицию обратился руководитель офиса продаж одной из турфирм. По его словам, неизвестный украл из сейфа в отделении столичного банка, расположенного по адресу: Новочеремушкинская улица, $61, 350 тыс. и €300 тыс. Общий ущерб составил 45,47 млн рублей", - сказали в полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").