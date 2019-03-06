Под Петербургом частично обрушился дом-памятник, включенный в программу льготной аренды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга зафиксировал частичное обрушение фасада деревянного здания "Дача Н. М. Кочкина" в городе Сестрорецке под Петербургом, сообщила в среду пресс-служба комитета. Деревянное здание является объектом культурного наследия регионального значения и включено в программу льготной аренды памятников с условием их реставрации.

В комитете уточнили, что здание сейчас не используется, оно расселено из-за ветхости, и в нем уже происходили обрушения конструкций. В феврале 2018 года КГИОП выдал задание Жилищному агентству Курортного района Петербурга на проведение первоочередных противоаварийных работ на объекте. По информации администрации Курортного района, по результатам проведенного в 2018 году обследования здания разработана проектно-сметная документация на работы по сохранению объекта, но на согласование в КГИОП документация еще не поступила.