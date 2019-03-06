Под Петербургом частично обрушился дом-памятник, включенный в программу льготной аренды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга зафиксировал частичное обрушение фасада деревянного здания "Дача Н. М. Кочкина" в городе Сестрорецке под Петербургом, сообщила в среду пресс-служба комитета. Деревянное здание является объектом культурного наследия регионального значения и включено в программу льготной аренды памятников с условием их реставрации.
В комитете уточнили, что здание сейчас не используется, оно расселено из-за ветхости, и в нем уже происходили обрушения конструкций. В феврале 2018 года КГИОП выдал задание Жилищному агентству Курортного района Петербурга на проведение первоочередных противоаварийных работ на объекте. По информации администрации Курортного района, по результатам проведенного в 2018 году обследования здания разработана проектно-сметная документация на работы по сохранению объекта, но на согласование в КГИОП документация еще не поступила.
"Расселенное деревянное здание в 2018 году включено в перечень объектов программы льготной аренды объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии ("Рубль за метр")", - сообщили в КГИОП. В комитете уточнили, что лот еще не выставлен на торги, и КГИОП подготовил обращение в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга с просьбой ускорить его подготовку к аукциону.
Эксперты КГИОП считают, что дом подлежит реставрации, поскольку "сохранившаяся декоративная отделка здания и подробная фотофиксация позволяют полностью восстановить существующие утраты архитектурно-художественного оформления фасадов и кровли".
Двухэтажный деревянный дом на гранитном цоколе построен в начале ХХ века в стиле модерн для коллежского секретаря Николая Михайловича Кочкина. Здание сохраняет градостроительное и средообразующее значение как элемент деревянной застройки у станции "Курорт". В ХХ веке в здании размещался детский дом и санаторий.