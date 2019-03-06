Школьник в Краснодарском крае стрелял по сверстникам из игрушечного пистолета

КРАСНОДАР, 6 марта. /ТАСС/. Пистолет, из которого стрелял в сверстников восьмиклассник в станице Ахтанизовской Краснодарского края, по предварительным данным, оказался игрушечным. Об этом заявил ТАСС глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Ранее 14-летний ученик средней школы №10 принес в учебное заведение пистолет. Его безуспешно пытались отобрать директор и завуч. Ранее сообщалось, что подросток устроил стрельбу возле продуктового магазина неподалеку из-за того, что сверстники отказались давать ему деньги, пострадали пять человек.

"Вначале говорилось, что пистолет пневматический. Когда разобрались, нашли пластиковые пули, досконально, без эмоций, по сути, это игрушка, продается в игрушечном магазине. Пистолета самого не было", - сказал Бабенков.

Следствие проводит проверку по факту инцидента. В школе были усилены меры безопасности.