В Ленобласти возбудили дело о мошенничестве при строительстве газопровода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества на 700 млн рублей при строительстве газопровода в Ленинградской области. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве газопровода. Прокуратурой области проведена проверка исполнения заключенного между ООО "Омега" и ООО "Газпроминвест" договора в рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2012-2015 годы. По ее результатам возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - сказали в пресс-службе.

Установлено, что производство работ по строительству газопровода было рассчитано до конца 2014 года и состояло из четырех очередей, но до настоящего времени полностью сдана только первая очередь. Несмотря на то, что работы по оставшимся очередям не были выполнены, генеральный подрядчик (ООО "Омега") получил на свои счета почти 1,7 млрд рублей. При этом по фиктивным договорам займа под видом выплаты дивидендов и выдачи денежных средств под отчет были выведены денежные средства в сумме более 700 млн рублей.