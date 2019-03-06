Суд продлил срок ареста экстрадированному из Франции экс-министру финансов Подмосковья

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 3 июля срок ареста бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, обвиняемому в мошенничестве, растрате и в других преступлениях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и продлил срок содержания под стражей в отношении Кузнецова А. до 3 июля", - сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

3 января 2019 года Генеральная прокуратура РФ сообщила, что Франция удовлетворила запрос об экстрадиции бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.

Обвинение и заочный арест

24 июня 2010 года Главное следственное управление Следственного комитета РФ вынесло постановление о привлечении Алексея Кузнецова в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере") и ч. 3 ст. 174.1 ("Легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления") Уголовного кодекса РФ. Потерпевшими по делу были признаны ряд предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и правительство Московской области.

По данным следствия, организованная группа под руководством Кузнецова мошенническим путем приобрела у предприятий ЖКХ права требования задолженностей к муниципальным образованиям Подмосковья. Эти права были легализованы путем продажи неназванному коммерческому банку, который обратился за выплатой долга к муниципальным главам региона. Те в свою очередь взяли кредиты и погасили их из бюджета области. Получив возможность распоряжаться деньгами, мошенники переводили их на счета подконтрольных им фирм.

Члены преступной группы также похитили имущество компании "Мособлтрастинвест", единственным акционером которой являлось правительство Московской области. Компания занималась инвестициями в социально значимые проекты региона, а ее деятельность контролировал министр финансов Алексей Кузнецов.

1 октября 2010 года Алексей Кузнецов был объявлен в федеральный, а 25 октября того же года - в международный розыск. 14 июля 2011 года Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра финансов Московской области.