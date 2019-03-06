Суд оштрафовал казино в Сочи за нарушение требований противопожарной безопасности

КРАСНОДАР, 6 марта. /ТАСС/. Суд на Кубани оштрафовал ООО "Домейн" - резидента игорной зоны в Сочи - за невыполнение предписаний МЧС об устранении выявленных нарушений требований противопожарной безопасности, сообщили ТАСС в среду в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Не было выполнено предписание о дублировании сигнала с пожарной сигнализации в казино на пульт подразделения пожарной охраны в Сочи.

"По факту неисполнения предписания Государственного пожарного надзора в отношении должностного и юридического лица ООО "Домейн" составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ. Судьей приняты решения о привлечении лиц к административной ответственности в виде административных штрафов", - сообщили в ведомстве.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что проверка в отношении ООО "Домейн" проводилась в 2018 году, были выявлены 15 нарушений требований пожарной безопасности, 14 из них в казино устранили. В ходе повторной проверки специалисты выявили, что не выполнено предписание о необходимости дублирования сигнала системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны. ООО "Домейн" пыталось обжаловать в арбитражном суде Краснодарского края предписание МЧС об устранении нарушения, суд отказал.

"В настоящее время юридическое лицо осуществляет деятельность по устранению нарушений. Сотрудниками государственного пожарного надзора будет осуществлен контроль устранения в июне 2019 года, согласно срокам выданного предписания", - добавили ТАСС в региональном управлении МЧС.

После ликвидации игорной зоны "Азов Сити" в Щербиновском районе на Кубани "Казино Сочи" является единственным местом в регионе, принимающим любителей азартных игр. ООО "Домейн" является резидентом игорной зоны в Сочи. По данным департамента имущественных отношений Краснодарского края, в январе 2019 года игорную зону посетило 67 075 человек.

Игорная зона "Красная Поляна", созданная в августе 2016 года распоряжением правительства РФ, представлена тремя заведениями: "Казино Сочи" и казино "Бумеранг" и залом игровых автоматов "Бонус". За два года игорную зону посетили свыше 850 тыс. человек из 146 стран мира.