Следствие приостановило расследование крушения Ми-2 на Ставрополье в 2018 году

ПЯТИГОРСК, 6 марта. /ТАСС/. Следствие пока не определило виновника крушения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае в мае 2018 года и приостановило дело, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Как сообщалось, вертолет, проводивший авиационные сельскохозяйственные работы, потерпел крушение днем 16 мая 2018 года недалеко от поселка Мирный Ставропольского края. Пилот получил значительные ожоги тела и скончался в больнице. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта"). Также следователи обнаружили следы сокрытия крушения Ми-2, место падения и сам вертолет на момент осмотра были засыпаны землей.

"Расследование дела о крушении Ми-2 в Ставропольском крае пока приостановлено в связи с неустановлением виновного лица", - сообщили в пресс-службе.