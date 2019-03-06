В Польше задержали жителя Кракова, планировавшего нападение на парламент страны

ВАРШАВА, 6 марта. /ТАСС/. Польские правоохранительные органы предотвратили нападение на здание нижней палаты польского парламента (Сейма), которое планировал совершить 28-летний житель Кракова в середине марта. Об этом сообщила в среду журналистам представитель краковской Окружной прокуратуры Мирослава Калиновская-Зайдак.

Ранее Пшемыслав М. (фамилия по польским законам не называется) был задержан за отправку писем с угрозами мэрам крупных польских городов, а также бывшему президенту Польши, лауреату Нобелевской премии мира Леху Валенсе. В посланиях он требовал, чтобы политики отказались от должностей.

О своих планах напасть на Сейм задержанный сам рассказал следователям, но не смог разъяснить своих мотивов. В квартире, которую снимал Пшемыслав М., нашли ножи, бутафорские пистолеты и противогаз.

За правонарушения задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.