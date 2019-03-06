В Якутии возбудили дело о нарушениях при обустройстве участков для многодетных семей

ЯКУТСК, 6 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о нарушениях, допущенных при строительстве объектов электроснабжения земельных участков многодетных семей в якутском городе Нюрба, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

По предварительным данным, контракт по обустройству внешнего электроснабжения участков для многодетных семей в одном из микрорайонов города на сумму свыше 4,2 млн рублей, подписанный в 2013 году, не исполнен в полном объеме. Однако городские власти подписали акты выполненных работ подрядчика и произвели полный расчет с частной компанией - исполнителем контракта.

"Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий") по факту причинения ущерба бюджету городскому образованию "Город Нюрба" при строительстве внешнего электроснабжения участков микрорайона "Березовка")", - сказано в сообщении.

Отмечается, что проверка проведена органами прокуратуры и УФСБ России по Якутии, следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.