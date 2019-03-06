Двух военнослужащих в Крыму приговорили к колонии за кражу снаряжения и избиение сержантов

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Крымский гарнизонный военный суд приговорил двух военнослужащих к восьми годам исправительной колонии строгого режима за кражу имущества и избиение сержантов. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"В соответствии с приговором суда [военнослужащие] осуждены к наказанию в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима с лишением воинский званий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что 21 февраля 2018 года военнослужащие в составе организованной группы совершили открытое хищение военного имущества из комнаты хранения боевого снаряжения воинской части.

Потом, угрожая насилием суточному наряду, они вынесли похищенное имущество за территорию воинской части. На следующий день, также в составе организованной группы, они прошли в расположение казармы и избили сержантов за их показания о причастности осужденных к хищению имущества.