В Ульяновске эвакуируют 90 пациентов психиатрической больницы из-за трещин в здании

УЛЬЯНОВСК, 6 марта. /ТАСС/. Девяносто пациентов Ульяновской областной клинической психиатрической больницы им. Копосова будут эвакуированы в связи с трещинами в одном из зданий, возникшими из-за подвижки грунта. Об этом сообщил в среду журналистам министр здравоохранения региона Сергей Панченко.

"Пока мы говорим об эвакуации из трех отделений - 29 человек, шесть человек и 55 человек. Их планируется перевести в другие здания на базе клинической медсанчасти", - сказал он.

Панченко уточнил, что трещины появились из-за подвижки грунта на склоне, на котором расположено медучреждение. Ситуация возникла из-за обильных снегопадов.

"Будет создан штаб по этой ситуации на базе министерства, и мы будем принимать все соответствующие решения, с привлечением, если надо, специалистов других ведомств", - отметил он.

Угроза обрушения потолков

Председатель правительства региона Александр Смекалин во время осмотра больницы сообщил, что угроза обрушения потолков имеется в двух корпусах здания.

Он отметил, что в результате подвижек грунта на стенах и потолках двух корпусов больницы появились множественные трещины. "Существует риск обрушения потолков", - сказал он. Смекалин уточнил, что двухэтажные здания будут законсервированы. "Доступ в них будет закрыт во избежание несчастных случаев", - пояснил он.

По его словам, помещение для размещения пациентов будет подобрано в ближайшие дни. "До понедельника подберем подходящее помещение. В течение 3-6 месяцев проведем ремонт, чтобы пациенты смогли расположиться максимально комфортно", - добавил председатель правительства региона.

Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница функционирует с 1898 года. Она имеет в своем составе два блока, один из которых (постройки 1897-1898 годов) рассчитан на 490 коек, а второй (постройки 1978 года) - на 645 коек. Медучреждение оказывает специализируемую психиатрическую помощь населению города Ульяновска и районов области. Амбулаторная специализированная психиатрическая помощь оказывается в диспансерном отделении на 150 посещений и врачами-психиатрами в кабинетах при поликлиниках Ульяновска, а также в дневном стационаре, развернутом на 60 мест.