Двое пострадавших в ДТП на Ставрополье находятся в крайне тяжелом состоянии

СТАВРОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Медики оценивают состояние двоих пострадавших в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье как крайне тяжелое, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения края.

ДТП произошло в 05:30 мск среды на 252-м км федеральной автодороги "Кавказ" недалеко от города Невинномысска. Микроавтобус осуществлял частную перевозку из Азербайджана в Москву. В результате аварии шесть человек погибли, все - граждане Азербайджана, еще четверо госпитализированы с тяжелыми травмами.

"Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, поэтому их транспортировка в какое-либо другое лечебное учреждение нецелесообразна из-за угрозы <...> Жизни еще двоих ничто не угрожает", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

По предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что водитель грузового автомобиля уснул за рулем. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").