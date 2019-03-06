Производственное здание Минобороны горит в Самаре

ТАСС, 6 марта. Здание Министерства обороны РФ горит в Самаре, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Горит производственная база, принадлежащая Минобороны, это двухэтажное здание, людей в нем нет", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что нет угрозы распространения огня на жилые здания.

В пресс-службе уточнили, что октрытое горение ликвидировано, пожар локализован. "Пожар локализован, открытого огня нет, горел второй этаж, сейчас идет проливка", - сказала собеседница агентства.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.