В МВД назвали причину ДТП с погибшим в Мытищах

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Один человек погиб при столкновении грузовика и иномарки на Дмитровском шоссе в Московской области, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

"В 21:20 поступило сообщение о том, что в районе 41-го км Дмитровского шоссе грузовик Mercedes с полуприцепом по неустановленным пока причинам пробил ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Nissan. В результате ДТП погиб, предварительно, один человек из Nissan", - сказали в ведомстве.

В МВД отметили, что на месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщила об одном погибшем и четырех пострадавших в этом ДТП.