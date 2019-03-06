Суд Киева арестовал руководителя одного из предприятий "Укроборонпрома"

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Соломенский районный суд Киева в среду постановил арестовать директора "Спецтехноэкспорта", который входит в состав госконцерна "Укроборонпром", Владислава Бельбаса до 1 мая, установив залог в 7 млн гривен (примерно $260 тыс.). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Правоохранители подозревают Бельбаса в причастности к организации преступной схемы хищения средств. Суд также постановил арестовать подозреваемого по делу экс-замдиректора "Спецтехноэкспорта" Дениса Панасенко. Для него альтернативной мерой определено 5 млн гривен ($185 тыс.). Еще три чиновника ожидают заседания суда.

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали их 4 марта по подозрению в растрате $2,2 млн. Чиновникам инкриминируется растрата имущества с использованием служебного положения по предварительному сговору, повлекшее тяжкие последствия интересам государства.

Следователи установили, что бывший директор "Спецтехноэкспорта" вместе с другими должностными лицами организовали схему растраты средств госпредприятия "Завод 410 ГА" в ходе выполнения контракта на поставку продукции военного назначения и вывели их за границу в пользу иностранного юридического лица. В результате противоправных действий чиновников государству был нанесен ущерб в размере 55,5 млн гривен (около $2,2 млн).

Журналисты с 25 февраля начали публиковать расследование о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в материале, с 2016 года ряд чиновников продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%, которые завозили якобы как контрабанду из России или со складов украинских воинских частей. Общая сумма сделок составляет около 250 млн гривен (около $9,3 млн). По данным журналистов, к махинациям причастен "Укроборонпром" и близкие к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица, в частности, сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олега Гладковского Игорь.

Национальное антикоррупционное бюро Украины на основании расследования уже возбудило ряд уголовных дел в отношении украинских чиновников.