CNN: певца Ар Келли взяли под стражу

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Американский певец Ар Келли (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли) повторно взят под стражу, теперь за неуплату алиментов своей бывшей жене. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на офис шерифа округа Кук (штат Иллинойс).

По его данным, еще 8 января 2009 года окружной суд распорядился, чтобы певец выплачивал ежемесячно своей бывшей супруге алименты в размере более $20,8 тыс. Ар Келли не явился на то заседание суда и, судя по всему, проигнорировал вердикт. По состоянию дел на февраль 2018 года исполнитель задолжал бывшей жене алименты на сумму свыше $169 тыс.

Окружной суд ранее обязал Ар Келли к 6 марта погасить задолженность. Теперь певцу предписано явиться в суд 13 марта. До этого срока он будет находиться под стражей, пояснила CNN.

В конце февраля прокуратура округа Кук предъявила певцу обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами по 10 пунктам. Девять из них касаются девушек в возрасте от 13 до 16 лет, всего же, согласно распространенной информации, от действий музыканта пострадали четыре девушки. По данным прокуратуры, Келли прибегал к силе или угрозам ее применения. После того как органы правопорядка получили ордер на арест певца, он добровольно явился в участок полиции в Чикаго.

Позднее судья данного округа определил сумму в $1 млн для выхода певца под залог. Согласно действующим правилам, обвиняемый обязан был внести по крайней мере 10% от суммы установленного для него залога. Как уточнила газета The New York Times, на прошедшей неделе неизвестная, назвавшая себя "другом мистера Келли", внесла залог в размере необходимых $100 тыс., после чего артист был отпущен.

Уроженец Чикаго Ар Келли, выступающий в стиле ритм-н-блюз, получил известность еще в 1990-х благодаря композициям Bump N' Grind, Gotham City, I Believe I Can Fly. Последняя из них, изданная в 1996 году, принесла певцу премию Grammy в трех номинациях. Исполнителя номинировали еще на одну Grammy за песню You Are Not Alone, написанную специально для Майкла Джексона.