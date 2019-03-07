В доме в Северной Ирландии произошел взрыв

ТАСС, 7 марта. Самодельное взрывное устройство сработало в четверг в одном из домов города Крейгавон в Северной Ирландии. Об этом сообщает газета Daily Express со ссылкой на представителя местной полиции.

По его словам, в результате взрыва "повреждены входная дверь и коридор". Медики оказывают помощь пожилой женщине, находящейся в состоянии шока. "В настоящее время полиция находится на месте происшествия в районе Бернсайд в Крейгавоне, где в 00:50 местного времени [03:50 мск] произошел взрыв бомбы", - проинформировал представитель правоохранительных органов.

Ранее самодельные взрывные устройства, которые, по данным британской полиции, могли быть направлены по почте боевиками ирландских радикальных группировок, были обнаружены на территории лондонских аэропортов Хитроу и Сити, а также в столичном вокзале Ватерлоо. Несмотря на то, что одно из устройств сработало, воспламенив конверт, никто не пострадал. В настоящий момент британские правоохранительные органы ведут расследование инцидентов совместно с полицией Ирландии, откуда предположительно поступили почтовые отправления.

Еще одно взрывное устройство было обнаружено в среду в Университете Глазго при сортировке почты в студенческом городке. Позднее полиция уничтожила этот подозрительный предмет контролируемым взрывом, при котором никто не пострадал.

С конца 1960-х до конца 1990-х годов Северная Ирландия была ареной вооруженного конфликта между экстремистскими группировками католиков и протестанов. Католики-националисты хотели разорвать союз с Великобританией и присоединиться к Республике Ирландия. Боевики Ирландской республиканской армии (ИРА) стоят за "кровавой пятницей" в Белфасте в 1972 году и покушением на премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в 1984 году. Протестанты-лоялисты хотели, чтобы Ольстер оставался в составе Соединенного Королевства.

В 1998 году политические партии двух общин подписали соглашение об урегулировании конфликта. Националистическая ИРА отказалась от терроризма, а в 2005 году издала официальный приказ о сдаче оружия. Однако небольшая часть радикальных ирландских группировок пытается возродить ИРА и возобновить кампанию террора, чтобы положить конец примирению.