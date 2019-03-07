Сотрудник антикоррупционного управления полиции в Воронеже пытался похитить 4 млн руб.

ВОРОНЕЖ, 7 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в отношении оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействию коррупции (УЭБ и ПК) ГУ МВД России по Воронежской области. По предварительным данным, он пытался совершить хищение 4 млн рублей, сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"По предварительным данным, сотрудник полиции путем обмана через посредника пытался совершить хищение денежных средств в сумме 4 млн рублей у коммерческого директора организации под предлогом непроведения проверочных мероприятий в отношении возглавляемого им общества. По результатам доследственной проверки в отношении оперуполномоченного УЭБ и ПК ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что при проведении осмотра места происшествия следователем изъяты денежные средства. "На рабочем месте подозреваемого во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Воронежской области проведен обыск, сотрудник полиции допрошен об обстоятельствах совершенного преступления, проводятся допросы свидетелей", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области ТАСС уточнили, что сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. "В случае, если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а также понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. По результатам проверки будет дана оценка действиям либо бездействию, в том числе и руководителю", - рассказала официальный представитель ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.