Петербургская пенсионерка пожаловалась в полицию на гипнотезершу, укравшую у нее таксу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Петербургская полиция начала проверку по заявлению пенсионерки, которая сообщила о том, что ее на улице загипнотизировала неизвестная женщина и украла у нее собаку, за которой она временно ухаживала. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В полицию поступило заявление от 56-летней пенсионерки. По ее словам, 2 марта во дворе дома на 3-й Линии Василевского острова неизвестная женщина, применив гипноз, совершила хищение у нее собаки породы мраморная такса черно-серого цвета", - говорится в распространенном пресс-службой ведомства сообщении.

Женщина обратилась в полицию в минувшую среду. Собака не принадлежала пенсионерке, она была у нее на передержке, пока хозяин находился на лечении в больнице. Ущерб от хищения собаки оценен в 30 тыс. рублей. "В настоящее время по данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - заключили в ведомстве.