С экс-главы района в Кировской области взыскали 4 млн рублей ущерба

КИРОВ, 7 марта. /ТАСС/. Советский районный суд Кировской области взыскал с бывшего главы администрации Советского района более 4 млн рублей компенсации ущерба, причиненного в результате превышения должностных полномочий при согласовании строительства полигона для захоронения твердых бытовых отходов в отсутствие положительного заключения государственной экологической экспертизы. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

"Постановлением Советского районного суда Кировской области бывший глава администрации Советского муниципального района Кировской области признан совершившим преступление, предусмотренное ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). В пользу района с [осужденного] взыскана в качестве возмещения причиненного материального ущерба компенсация в размере более 4 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с июля 2011 года по июль 2012 года осужденный, превысив свои должностные полномочия, незаконно подписал компании "Марсельхозартель" разрешение на строительство на территории района полигона для захоронения твердых бытовых отходов, при этом заключения государственной экологической экспертизы на строительство полигона не было предоставлено. После того как компания выполнила работы, она получила из средств районного бюджета более 4 млн рублей. В феврале 2012 года незаконное строительство полигона было приостановлено по решению суда, положительное заключение государственной экологической экспертизы до сих пор отсутствует. Таким образом, своими действиями экс-глава причинил муниципальному образованию материальный ущерб, пояснили в прокуратуре.