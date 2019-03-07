СК подозревает экс-директора компании в даче взятки главе саратовского Росприроднадзора

САРАТОВ, 7 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении уже бывшего генерального директора ООО "ННК "Саратовнефтегаздобыча", который подозревается в даче взятки экс-руководителю Росприроднадзора области, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"В отношении бывшего генерального директора ООО "ННК "Саратовнефтегаздобыча" возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу в значительном размере")", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в 2018 году тогда еще генеральный директор компании передал руководителю управления Росприродонадзора по Саратовской области взятку в виде двух топливных карт. За это чиновник обещал взяткодателю общее покровительство и попустительство. Злоумышленников выявили сотрудники УФСБ.

В конце февраля в отношении уже бывшего руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской области (Росприроднадзора) было возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в значительном размере").