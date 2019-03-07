Дети после обрушения спортзала в сельской школе Башкирии будут учиться в городе

УФА, 7 марта. /ТАСС/. Ученики средней школы села Ермолкино в Белебеевском районе Башкирии будут временно обучаться городской гимназии после обрушения крыши спортзала. Об этом ТАСС в четверг сообщили в учреждении.

По данным ГУ МЧС по Башкирии, 7 марта произошел обвал кровли спортивного зала средней школы села Ермолкино Белебеевского района на площади 72 кв. м, пострадавших нет.

Как сообщил собеседник, с понедельника учеников школы из села Ермолкино будут привозить в гимназию города Белебей, будут задействованы 5 автобусов. "Питание учащимся будет предоставляться, у учителей не будет сокращения заработной платы из-за отсутствия уроков", - рассказал он, уточнив, что в школе обучается 65 детей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования Башкирии, спортзал школы не эксплуатировался с апреля 2018 года. Главное управление МЧС по Башкирии устанавливает причины обрушения конструкци.