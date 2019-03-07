Генпрокуратура нашла нарушения антикоррупционного законодательства в парламенте Ингушетии

МАГАС, 7 марта. /ТАСС/. Сотрудники управления Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе выявили при проверке нарушения антикоррупционного законодательства в парламенте Ингушетии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Управление Генпрокуратуры РФ в СКФО провело проверку исполнения федерального законодательства в Народном собрании Ингушетии. Установлено, что некоторые депутаты предоставляют неполные либо недостоверные сведения о своих доходах, имуществе, а также аналогичные сведения в отношении своих супругов. Кроме того, члены законодательного органа не указывали свое участие в фондах, а также не сообщили о наличии счетов в коммерческих банках", - отмечается в сообщении.

Так, один из депутатов "в справке за 2017 год не показал имеющиеся у него в собственности три земельных участка, жилое помещение, три дома и три сооружения, находящихся в Москве, Московской области и в Чеченской Республике; аналогичные нарушения допустили еще два депутата".

С целью устранения нарушений федерального законодательства заместителем генерального прокурора РФ Иваном Сыдоруком внесено представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства председателю Народного собрания республики.