Суд приговорил похитителей экс-главы минстроя Дагестана к восьми и девяти годам колонии

МАХАЧКАЛА, 7 марта. /ТАСС/. Верховный суд Дагестана вынес приговор организатору и одному из соучастников похищения бывшего министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова. Об этом сообщается на сайте Верховного суда республики.

Казибеков, возглавлявший Минстрой Дагестана с июля 2015 по март 2018 года, был похищен вооруженными людьми 20 июля 2017 года в Махачкале. Сообщалось, что похитители требовали выкуп в размере 100 млн рублей, затем снизили сумму до 70 млн рублей. Во время передачи муляжа части требуемой суммы в размере 30 млн рублей 21 июля 2017 года похитители были задержаны, министр освобожден.

В четверг суд приговорил М. Омарова к восьми годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год, Я. Алискантова - к девяти годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Осужденные также должны выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей каждый. Омаров и Алискантов обвинялись в похищении человека из корыстных побуждений в составе организованной группы, вымогательстве под угрозой применения насилия, незаконном обороте оружия организованной группой.

По данным следствия, Омаров, будучи начальником центра обеспечения безопасности высшего должностного лица Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Дагестану в феврале 2017 года разработал план похищения министра и вымогательства 100 млн рублей выкупа за его освобождение. Для этого Омаров предложил З. Алискантову (осужден Верховным судом Дагестана 20 апреля 2018 года на 9 лет колонии - прим. ТАСС) принять в участие в преступлении, а также найти оружие и исполнителей похищения. З. Алискантов нашел двух исполнителей похищения, однако те, опасаясь уголовного преследования, рассказали полиции о готовящемся преступлении. Дальнейшие события происходили под контролем сотрудников правоохранительных органов.

На роль исполнителя преступления З. Алискантов также привлек своего брата Я. Алискантова, которому поручил вести переговоры с Казибековым о вымогательстве денег. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.