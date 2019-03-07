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Кризис в Сирии

СМИ: пять сирийцев погибли при взрыве мины, заложенной террористами в провинции Хама

Такой же инцидент произошел в провинции Алеппо 5 марта

ТАСС, 8 марта. Не менее пяти жителей селения Тайбет-эль-Имам провинции Хама погибли при взрыве мины, установленной террористами из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Как сообщило в четверг агентство SANA, осколочные ранения получили еще несколько человек, которые были доставлены в госпиталь.

Во вторник такой же инцидент произошел в провинции Алеппо, где жертвами взрывов мин в трех сельских районах стали 13 сирийцев и еще около 30 человек получили ранения.

SANA отмечает, что бандформирования оставили после своего ухода множество фугасов в сельской местности на севере и юге Сирии. Террористы минировали дороги, а также земельные участки, сады и постройки.

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